Ещё
Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам первого зампреда Комитета Николая Журавлёва, закон приводит в соответствие российское законодательство и международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно поправкам, при наличии оснований все аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг сведения, касающиеся сделок или финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов.
Инициатива была подготовлена в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Закон будет способствовать повышению эффективности контроля над нелегальными финансовыми операциями.
Парламентская газета: последние новости
МИД: Россия готова дать ответ на силовое давление со стороны США Великобритания назвала четыре условия для разрешения кризиса в Сирии Косачев назвал возможную цель ударов по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии245
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки517
Ответ США признали губительным для россиян114
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение