Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам первого зампреда Комитета Николая Журавлёва, закон приводит в соответствие российское законодательство и международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно поправкам, при наличии оснований все аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг сведения, касающиеся сделок или финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов.