Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях 

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам первого зампреда Комитета Николая Журавлёва, закон приводит в соответствие российское законодательство и международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно поправкам, при наличии оснований все аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг сведения, касающиеся сделок или финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов.
Инициатива была подготовлена в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Закон будет способствовать повышению эффективности контроля над нелегальными финансовыми операциями.