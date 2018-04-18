Аудиторы будут сообщать о подозрительных операциях клиентов 

Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в частности, для финансирования терроризма.
Соответствующий закон 18 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации. Изменения вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв сообщил коллегам, что закон необходим для того, чтобы привести российское законодательство, затрагивающее вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Россия является полноправным членом ФАТФ.