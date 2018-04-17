Врач Мисюрина после суда продолжает работать в московской клинике

В понедельник Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.

"Елена Николаевна (Мисюрина) работает в том же качестве, в котором работала. В ее профессиональной жизни сегодня ничего не изменилось", — сказал Хрипун.

Глава департамента добавил, что профессиональное сообщество было очень обеспокоено ситуацией вокруг Мисюриной. Он подчеркнул, что оценка правильности действий медработника, которые могли стать следствием каких-то осложнений у пациента, должны рассматриваться в особом порядке, с максимальным привлечением большого количества экспертов, «чтобы не допустить незаслуженного и не справедливого решения к человеку, который хотел помочь, но в результате выяснились какие-то дополнительные обстоятельства».

"Защита прав медработников является одним из наших приоритетов на 2018 год", — подчеркнул глава департамента.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.