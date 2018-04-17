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Врач Мисюрина после суда продолжает работать в московской клинике
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Врач Мисюрина после суда продолжает работать в московской клинике 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач-гематолог Елена Мисюрина после отмены приговора в связи со смертью пациента продолжает работать в одной из клиник Москвы, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В понедельник Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.
"Елена Николаевна (Мисюрина) работает в том же качестве, в котором работала. В ее профессиональной жизни сегодня ничего не изменилось", — сказал Хрипун.
Глава департамента добавил, что профессиональное сообщество было очень обеспокоено ситуацией вокруг Мисюриной. Он подчеркнул, что оценка правильности действий медработника, которые могли стать следствием каких-то осложнений у пациента, должны рассматриваться в особом порядке, с максимальным привлечением большого количества экспертов, «чтобы не допустить незаслуженного и не справедливого решения к человеку, который хотел помочь, но в результате выяснились какие-то дополнительные обстоятельства».
"Защита прав медработников является одним из наших приоритетов на 2018 год", — подчеркнул глава департамента.
Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.
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