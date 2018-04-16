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Врач Мисюрина отреагировала на отмену ее приговора
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Врач Мисюрина отреагировала на отмену ее приговора 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Врач-гематолог Елена Мисюрина прокомментировала решение Мосгорсуда об отмене приговора, передает агентство городских новостей «Москва».
"В данной ситуации это лучше, а в глобальном я, конечно, надеялась на оправдательный приговор, но возврат в прокуратуру приведет к объективному решению", — заявила Мисюрина.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.
По версии следствия, в июле 2013 года Мисюрина в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве провела пациенту биопсию костного мозга. Врач-гематолог «нарушила методику, тактику и технику выполнения», считают следователи. Предполагается, что Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, он скончался через несколько дней.
Обвинительный приговор врачу вызвал широкий общественный резонанс, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек.
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