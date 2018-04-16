Реализацию проекта «Московское долголетие» обсудили в Мещанском районе

Обсуждение реализации проекта «Московское долголетие» провели 12 апреля в управе Мещанского района. На собрании выступила директор Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» Надежда Толмачева.

— Это очень хорошая программа. Мы заключили договоры о сотрудничестве с Централизованной библиотечной системой, несколькими школами района, Центром социальной помощи семье и детям «Диалог» и другими учреждениями, — рассказала Надежда Толмачева.

Она добавила, что занятия посещают более 320 человек. Всего в Центр поступило 500 заявок на участие.