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Реализацию проекта «Московское долголетие» обсудили в Мещанском районе
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Реализацию проекта «Московское долголетие» обсудили в Мещанском районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Обсуждение реализации проекта «Московское долголетие» провели 12 апреля в управе Мещанского района. На собрании выступила директор Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» Надежда Толмачева.
— Это очень хорошая программа. Мы заключили договоры о сотрудничестве с Централизованной библиотечной системой, несколькими школами района, Центром социальной помощи семье и детям «Диалог» и другими учреждениями, — рассказала Надежда Толмачева.
Она добавила, что занятия посещают более 320 человек. Всего в Центр поступило 500 заявок на участие.
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