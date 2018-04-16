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Кабмин прописал необходимый уровень рейтингов банка для выдачи гарантий по госконтрактам
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Кабмин прописал необходимый уровень рейтингов банка для выдачи гарантий по госконтрактам 

Банки.ру 48 минут назад
Банки, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны иметь собственные средства в размере не менее 300 млн рублей и кредитный рейтинг не ниже «BB— (RU)» по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства либо не ниже «ruBB-» по шкале рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Такие требования содержатся в постановлении правительства от 12 апреля, опубликованном на сайте Кабмина в понедельник, 16 апреля.
Установлено также требование о наличии у банка до 1 января 2020 года кредитного рейтинга не ниже «B— (RU)» от АКРА или не ниже «ruВ-» от RAEX.
«Цель принятых решений — унифицировать требования к банкам, имеющим право выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», — поясняется на сайте правительства.
Сообщая в понедельник об установлении новых требований для банков, выдающих банковские гарантии по исполнению госконтрактов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что по состоянию на начало марта порядка 130 российских банков соответствуют этим критериям. «Но, чтобы сохранить равные возможности для рынка в сегменте банковских гарантий, мы вводим и переходный период по этим требованиям — до 1 января 2020 года. В течение этого времени банки с более низким рейтингом могут улучшить свои показатели и получить все положенные возможности», — пояснил глава правительства.
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