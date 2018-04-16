В период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 на территории района Хамовники устанавливается пропускной режим проезда транспортных средств

Пропуск-аккредитация оформляется на транспортное средство при наличии документально подтвержденных оснований для въезда на территорию ограниченного движения: регистрация по месту жительства, документ, подтверждающий наличие собственности на жилое/нежилое помещение, договор аренды жилого/нежилого помещения, справка с места работы на территории района и т. п.

Оформление пропусков организовано в управе района Хамовники (ул. Пречистенка, 14) и в ГБУ «Жилищник» района Хамовники (ул. 3-я Фрунзенская, 19) по предъявлению подлинников и копий вышеперечисленных документов.