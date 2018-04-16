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Активисты молодежного движения в храме Сергия Радонежского на Ходынском бульваре посетили Сретенский монастырь
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Активисты молодежного движения в храме Сергия Радонежского на Ходынском бульваре посетили Сретенский монастырь 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
— Специально для нас послушник монастыря провел экскурсию по Сретенской духовной семинарии, — рассказал представитель молодежного движения. — Мы осмотрели семинарию с библиотекой, соборы и крипту с освящённым в 2008 г. приделом Воскресения Христова (по образу кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме).
Убранство крипты (мозаика с древней символикой, белый мрамор) напоминает о древнехристианских катакомбных храмах. В этой крипте помещена точная копия Туринской плащаницы в натуральную величину (негатив и позитив). (то)
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