Активисты молодежного движения в храме Сергия Радонежского на Ходынском бульваре посетили Сретенский монастырь

— Специально для нас послушник монастыря провел экскурсию по Сретенской духовной семинарии, — рассказал представитель молодежного движения. — Мы осмотрели семинарию с библиотекой, соборы и крипту с освящённым в 2008 г. приделом Воскресения Христова (по образу кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме ).

Убранство крипты (мозаика с древней символикой, белый мрамор) напоминает о древнехристианских катакомбных храмах. В этой крипте помещена точная копия Туринской плащаницы в натуральную величину (негатив и позитив). (то)