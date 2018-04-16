ТЦ «Космос» в Ставрополе возобновит работу

Прокурор отказался от требований о закрытии ТРЦ «Космос», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя

Суд принял отказ прокурора в связи с тем, что администрация ТРЦ «Космос» исправила нарушения пожарной безопасности в здании. Меры суда о закрытии торгового центра отменены.

Напомним, что с 4 апреля торговые центры «Космос» и «Москва» закрылись.

Их владельцы решили оспорить решение суда и ходатайствовали об отмене обеспечительных мер. Однако, 12 и 13 апреля предприниматели получили отказ.