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Профилактическая встреча прошла на 5-й Кожуховской улице
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Профилактическая встреча прошла на 5-й Кожуховской улице 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В рамках профилактики негативных проявлений в отделении для детей с ОВЗ школы № 2129 11 апреля состоялась встреча учащихся старших классов с оперуполномоченным Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майором полиции Дмитрием Гуляевым.
— В ходе встречи ребята узнали о том, что наркотики вызывают зависимость и разрушают здоровье, лишают человека свободы. Дмитрий в доступной форме рассказал ребятам как вести себя в различных жизненных ситуациях, как научиться говорить «нет», где искать помощи в экстренных случаях, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Беседа вызвала живой интерес у старшеклассников. В конце встречи ребята получили ответы на все интересующие их вопросы. (ео)
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