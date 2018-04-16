Профилактическая встреча прошла на 5-й Кожуховской улице

— В ходе встречи ребята узнали о том, что наркотики вызывают зависимость и разрушают здоровье, лишают человека свободы. Дмитрий в доступной форме рассказал ребятам как вести себя в различных жизненных ситуациях, как научиться говорить «нет», где искать помощи в экстренных случаях, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

Беседа вызвала живой интерес у старшеклассников. В конце встречи ребята получили ответы на все интересующие их вопросы. (ео)