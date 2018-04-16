В центре соцобслуживания Южнопортового прошло занятие в клубе гарденотерапии

В отделении социальной реабилитации инвалидов центра соцобслуживания Южнопортового района состоялось очередное занятие в клубе гарденотерапии «Прекрасное — рядом». Об этом рассказали в администрации филиала.

— В этот день мы посеяли настоящее украшение осеннего и даже зимнего сада — декоративную капусту, которая очень напоминает настоящие розы, если посмотреть издалека. В апрельской посадке есть свои плюсы: света и солнца уже гораздо больше, и поэтому растения будут покрепче и покоренастее. И зацветут эти цветы на 2 недели раньше, чем высаженные в открытый грунт, и радовать глаз всех, проходящих мимо нашего Центра, будут до самых заморозков, — отметили в администрации.

Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)