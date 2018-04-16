Аксенов грозит увольнениями из-за работы свалки в симферопольской Каменке

"С инспекцией посетил полигон ТКО в микрорайоне Каменка города Симферополя, на котором еще с 2017 года по распоряжению столичных властей должны были остановить завоз мусора. Вместо этого предполагалось, что новые поступления ТКО будут перенаправляться на полигон Тургенево в Белогорском районе. Тем не менее данное распоряжение игнорируется, мусор продолжает поступать на уже заполненный полигон. Более того, есть все основания полагать, что данный полигон за последнее время не посещал ни один представитель администрации крымской столицы", — отметил Аксенов.

Он поручил Гоцанюку до 1 мая не только выявить, почему на закрытый полигон свозят отходы, «но и навести порядок на месте и провести экономически обоснованный расчет перенаправления ТКО из полигона в Каменке на полигон в Белогорском районе».

Полигон твердых коммунальных отходов в микрорайоне Каменка в Симферополе

"Кроме того, необходимо провести служебную проверку для выявления причин, которые привели к снижению заработной платы сотрудников МУПа, занятых в данной сфере. Если будет выявлено, что складирование ТКО продолжится в дальнейшем, обещаю жесткие кадровые решения в отношении всех, кто отвечает за данные процессы", — предупредил Аксенов.