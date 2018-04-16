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Северный водоканал приводит в порядок водоснабжение Мышкина и Мышкинского района
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Северный водоканал приводит в порядок водоснабжение Мышкина и Мышкинского района 

Портал органов государственной власти Ярославской области 54 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
ГП ЯО «Северный водоканал» продолжает работы по приведению в порядок водоснабжения Мышкина и района. Так, сегодня, 16 апреля, на Никольской площади города велась замена задвижки в водопроводном колодце.
— Это подготовительный этап работ по замене около 150 метров водопровода, которые будут произведены в ближайшее время, — рассказал начальник производственно-технического подразделения Северного водоканала в Мышкине Роман Шувалов. — Новая запорная арматура даст возможность в дальнейшем вывести из эксплуатации старую линию и провести замену. Под площадью, в самом центре туристического города, проходит старый водопровод из асбестоцементных труб, который уже непригоден для эксплуатации, и его применение по стандартам запрещено. Он будет заменен на трубу ПВХ. Срок ее службы — более пятидесяти лет. У Северного водоканала есть специальная техника по бестраншейной прокладке труб, так называемый «разрушитель». Это позволит провести работы без больших раскопок в центре города, не создавая неудобств для горожан и туристов.
Кроме того, сегодня бригада местного подразделения Северного водоканала начала работы по установке гидроаккумулятора на скважину неподалеку от деревни Старово Мышкинского района.
Жалобы на то, что вода не доходит в дома местных жителей, поступали много лет подряд. Причина, как рассказала староста деревни Галина Кошаева, в том, что скважина была неправильно установлена изначально:
— Скважину установили в низине, и воде не хватало напора, чтобы дойти до нас в нужном объеме. Куда только мы не жаловались много лет подряд! Но две недели назад я дозвонилась новому начальнику нашего водоканала, он выехал на место, мне все объяснил, пообещал помочь. Сегодня мы наблюдаем результат. Работы начаты, и люди рады, что их услышали.
Как объяснил Роман Шувалов, установка гидроаккумулятора повысит давление в сети, и вода будет доходить до всех жителей деревни.
Напомним, с 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом выступает рыбинский, и южный, где базовым станет «Ярославльводоканал». Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение поручения Президента России Владимира Путина о сохранении реки Волги как уникального природного символа России и поставленной Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона чистой водой.
В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения области — девять муниципальных образований. С каждым из оставшихся составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну региона, а потом в опорный водоканал. Процесс планируется завершить в течение 2018 года. Параллельно ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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