Ещё
Более 70 кг санкционного сыра выявил Россельхознадзор на Преображенском рынке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 70 кг санкционного сыра выявил Россельхознадзор на Преображенском рынке 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 70 кг санкционного сыра выявило управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на Преображенском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям продолжает проведение комплекса проверок, с целью исполнения поручения правительства Российской Федерации, указа президента РФ №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации». 12 апреля 2018 г. управлением, во взаимодействии с Московской областной таможней, на территории Преображенского рынка, расположенного по адресу: Москва, ул. Преображенский Вал, д. 17, стр. 97, была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте, производства Германии, Италии, Нидерландов, Украины), общим весом 74 кг», — говорится в сообщении. Как уточняется, в соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на технической площадке рынка.
Агентство «Москва»: последние новости
Врач-гематолог Е.Мисюрина заявила, что надеялась на оправдательный приговор Спад половодья наблюдается на всех водных путях Канала им. Москвы, кроме реки Ока Роспотребнадзор: Около 800 человек пострадали от укусов клещей с 15 марта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии187
Российский «Панцирь» отбил атаку США693
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте89
Трамп отложил санкции против России170
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение