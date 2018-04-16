Более 70 кг санкционного сыра выявил Россельхознадзор на Преображенском рынке 

Более 70 кг санкционного сыра выявило управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на Преображенском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям продолжает проведение комплекса проверок, с целью исполнения поручения правительства Российской Федерации, указа президента РФ №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации». 12 апреля 2018 г. управлением, во взаимодействии с Московской областной таможней, на территории Преображенского рынка, расположенного по адресу: Москва, ул. Преображенский Вал, д. 17, стр. 97, была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте, производства Германии, Италии, Нидерландов, Украины), общим весом 74 кг», — говорится в сообщении. Как уточняется, в соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на технической площадке рынка.