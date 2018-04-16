Инвесторы вряд ли будут охотно избавляться от российских активов, — Дарья Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал»

В течение недели рынки переваривали новости о введении санкций Минфином США против России , что спровоцировало довольно существенную распродажу российских активов. Индекс МосБиржи просел на 4,68%, рубль потерял порядка 7,4% к доллару даже на фоне дорожающей нефти — Brent вырос на 8,4%. Стоит отметить, что общий тренд на ужесточение санкций против России вряд ли изменится в обозримой перспективе, тем не менее рынок постепенно адаптируется к новым условиям.

С точки зрения макроэкономических метрик Россия остается весьма привлекательной, поэтому инвесторы вряд ли будут охотно избавляться от качественных активов. Регуляторы уже заявили о готовности поддержать компании, оказавшиеся под санкциями, а также скорректировать планы по интервенциям. Пока среди выдвигаемых предложений не слышно таких, которые, по нашему мнению, могут ухудшить состояние экономики и усилить давление на финансовые показатели компаний.

На минувшей неделе были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС — тон заявлений был достаточно оптимистичный, прогнозы пересмотрены в сторону повышения темпов экономического роста с 2,5% до 2,7% на 2018 год, с 2,1% до 2,4% на 2019 год, безработица с 3,9% до 3,8% в 2018-м и 3,6% в 2019 году, по инфляции прогнозы не пересмотрены — 1,9% в 2018 году и 2% — в 2019-м. В целом позитивная оценка ситуации в экономике

в среднесрочной перспективе подтвердилась, ожидания по повышению ставок пока не поменялись — следующее прогнозируется рынком на июньском заседании. При этом отдельно был отмечен существенный рост волатильности на мировом рынке, что, возможно, стоит трактовать как намек на то, что ФРС готова корректировать свои планы исходя из фактической ситуации на рынке.

ЕЦБ также опубликовал протоколы предыдущего заседания, где, в свою очередь, отмечается усиление рисков для мировой торговли и опасности политики протекционизма, которую ведут США . Что касается ситуации внутри еврозоны, то управляющий совет не выразил уверенности в том, что инфляция подает признаки ускорения и приближается к целевому значению в 2%. Европейский регулятор также не обозначил готовности сворачивать программу выкупа активов, соблюдая максимальную осторожность. Рынки, собственно, и не ожидали резкой смены риторики от «голубиной» к «ястребиной», но все же заявления прозвучали весьма мягко.