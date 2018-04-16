Санкции с России не снимут никогда, но реагировать всё равно надо

В понедельник 16 апреля на внеочередном заседании Совета Государственной Думы было принято решение рассмотреть 15 мая в первом чтении законопроект о мерах противодействия недружественным действиям США и других государств. К середине мая также должен быть подготовлен, согласован и утверждён список конкретных ограничений, которые заставят Вашингтон почувствовать, что безнаказанными враждебные акты с его стороны не останутся.

В качестве возможных ответных санкций предлагается запретить ввоз в Россию ряда наименований американской сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, есть идеи приостановить международное сотрудничество с США в атомной, ракетно-строительной и авиастроительной отраслях. Отдельным американским гражданам, не исключено, запретят въезд на территорию нашей страны.

Впрочем, российские законодатели намерены действовать крайне осторожно, дабы не навредить россиянам и отечественной экономике. В Госдуме это понимают, что особо подчеркнул спикер палаты Вячеслав Володин : «Понимаем, что в обществе уже идёт дискуссия по поводу импортозамещения. Исходя из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий Правительству, но только в том случае, если мы можем заместить тот или иной товар своим производством или поставками из-за границы».

Для качественной подготовки законопроекта, уточнил Вячеслав Володин, планируется организовать встречи с представителями делового сообщества, которые в той или иной форме будут иметь отношение к реализации этого законопроекта на практике. Поэтому впереди у думского Комитета по экономической политике, который, по словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, назначен профильным при выработке ответных мер на санкции США, большая работа.

Правда, за оставшееся до 15 мая время много чего может измениться — похоже, что останавливать экономическую войну с Россией США не намерены.

США как санкционный конвейер

Складывается впечатление, что для американской администрации введение санкций против России перестало носить характер продуманного недружественного внешнеэкономического акта, а превратилось просто в способ наказания непослушного Вашингтону члена международного сообщества.

Понимаем, что в обществе уже идёт дискуссия по поводу импортозамещения. Исходя из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий Правительству, но только в том случае, если мы можем заместить тот или иной товар.

При такой постановке вопроса и в свете последних событий говорить о необходимости подкрепления обвинений фактурой, очевидно, бессмысленно. Можно лишь вспомнить, что факт применения Асадом отравляющих веществ ничем не подтверждён. Более того, есть признаки инсценировки этой атаки антиправительственными силами. Разумеется, не утруждает себя Вашингтон и пояснениями — а что Москва должна была сделать для предотвращения этой пока ещё исключительно виртуальной химической атаки.

За океаном при этом запамятовали, что в своё время именно по инициативе российской стороны стартовала международная программа по уничтожению химического арсенала Сирии , которую курировала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В январе 2016 года она же и отчиталась о полном успехе.

Теперь же под новые американские санкции подпадут очередные российские компании и частные лица. Разумеется, они потеряют некоторые свои преимущества, станут менее конкурентоспособными на ряде рынков. И не исключено, что кое-где их место будет занято другими, видимо, американскими предприятиями. Так что, вероятно, США окончательно перешли к политике нечестной конкуренции, поддерживая свой бизнес, не взирая ни на какие правила и международные нормы.

Россия и СССР в глазах Запада — найди 10 отличий

Санкционное давление на Россию оказывалось всегда. Иностранные правительства для решения своих задач нередко прямо ограничивали поставки тех или иных товаров и технологий, закрывая свои рынки, и так далее.

Так, до сих пор у многих на слуху так называемая Поправка Джексона-Вэника 1974 года, накладывавшая ограничения на торговлю и кредитование стран, заподозренных Вашингтоном в нарушении прав человека. К числу таковых в первую очередь относился Советский Союз. Интересно, что СССР прекратил своё существование в 1991 году, а вот Поправку отменили лишь в ноябре 2012 года — почти через четверть века.

При этом отменили её для того, чтобы сразу — в декабре 2012 года — принять акт Магнитского, который ввёл ограничения в отношении ряда российских граждан и должностных лиц, заподозренных опять же в нарушении прав человека. Таким образом, в сравнении с СССР изменилась лишь форма американского давления на Россию — содержание осталось прежним.

left36летдействовала Поправка Джексона-Вэника, ограничивающая торговлю со странами, нарушающими права человека.

Санкционный пик пришёлся на 2014 год, на момент воссоединения Крыма с Россией. Тогда ещё президент США Барак Обама выпустил целую серию законов, вводивших ограничения в отношении российских чиновников и простых граждан.

Более того, тогда же Белый дом начал беспрецедентную кампанию по вовлечению в свою санкционную политику в отношении России европейских союзников. Последние, кстати, на тот момент начинать экономическую войну с Москвой явно не хотели. Что, впрочем, понятно — российско-европейский торговый оборот исчислялся сотнями миллиардов долларов, а России с США не доходил и до 30 миллиардов. Кто в таком случае из западных стран оказывался в проигрыше — догадаться несложно.

Однако волю европейцев американцы сломили, а одним из главных аргументов, склонивших Европейский союз к жёсткой позиции в отношении России, стала катастрофа малазийского Боинга, произошедшая 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Москву обвинили в причастности к этой трагедии и под этим предлогом усилили давление. Доказательств виновности России, как водится, никто предоставлять не стал. Расследование продолжается.

В ответ на санкции Евросоюза Россия ввела свои ответные меры, наложившие запрет на поставку в страну отдельных категорий европейских товаров, прежде всего сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Российский ответ весьма чувствительно ударил по европейскому бизнесу, который во многом был ориентирован на наш рынок. По некоторым данным, контрсанкции обошлись экономике ЕС почти в сто миллиардов долларов, рабочие места потеряли несколько сотен тысяч европейцев.

Правда, американцы партнёрам из Евросоюза руку помощи протягивать не спешат и лишь внимательно следят, чтобы санкции регулярно продлевались, а европейская семья сохраняла единство антироссийской позиции, не обращая внимания на недовольство отдельных её членов.

Кроме этого, Вашингтон продолжил усиливать давление на Россию, изыскивая всё новые и новые поводы для агрессивных шагов. Таковыми в США, например, сочли мифические вмешательства Москвы в американские выборы. Здесь ничего нового изобретать не стали и сработали по старой схеме — вал ничем не подкреплённых обвинений, а затем санкции.

Правда, в этот раз Соединённые Штаты решили действовать стратегически — в августе 2017 года был принят закон «О противодействии противникам США посредством санкций», где была изложена концепция мер Вашингтона по усилению экономического давления на КНДР Иран и Россию.

Правда, американцы партнёрам из Евросоюза руку помощи протягивать не спешат и лишь внимательно следят, чтобы санкции регулярно продлевались.

Применительно к нашей стране в этом документе помимо перечисления конкретных санкций, также закреплено, что санкции теперь, по существу, можно вводить напрямую без дополнительных юридических процедур, а вот их гипотетическая отмена стала теперь делом крайне сложным и требующим массы согласований. Круг замкнулся.

Таким образом, спустя какое-то время ситуация вернулась на круги своя, когда Россия за свою самостоятельность оказалась со всех сторон окружена американскими санкциями, и ни одна международная организация не возмутилась тем, что накладываются они по надуманным обвинениям, вопреки правилам международных торгово-экономических отношений.