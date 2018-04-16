В центре «Радость» на Михалковской пройдет праздник «Цветущая весна»

Праздник «Цветущая весна», посвящённый общегородскому субботнику, пройдет в субботу, 21 апреля, в центре «Радость» на Михалковской улице. Об этом рассказала педагог центра Наталья Родичева.

— В этот день для всех желающих пройдут творческие мастер-классы, где гости научатся делать украшения из фетра и шить куклы-обереги. Для самых маленьких гостей организуют конкурс на самый красивый рисунок на асфальте, — уточнила Наталья Родичева.

Завершится праздник концертом, который подготовили педагоги и воспитанники центра.

Начало в 12.00. Всех желающих ждут по адресу ул. Михалковская, дом 22. (ео)