Ещё
В центре «Радость» на Михалковской пройдет праздник «Цветущая весна»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре «Радость» на Михалковской пройдет праздник «Цветущая весна» 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Праздник «Цветущая весна», посвящённый общегородскому субботнику, пройдет в субботу, 21 апреля, в центре «Радость» на Михалковской улице. Об этом рассказала педагог центра Наталья Родичева.
— В этот день для всех желающих пройдут творческие мастер-классы, где гости научатся делать украшения из фетра и шить куклы-обереги. Для самых маленьких гостей организуют конкурс на самый красивый рисунок на асфальте, — уточнила Наталья Родичева.
Завершится праздник концертом, который подготовили педагоги и воспитанники центра.
Начало в 12.00. Всех желающих ждут по адресу ул. Михалковская, дом 22. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
На Головинском шоссе примут письма и фотографии для Книги памяти Центр госуслуг на Головинском шоссе оснастили подсветкой Ракету в технике оригами смастерили юные гости в библиотеке на Пулковской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии249
Трамп предъявил России новое обвинение357
МИД предупредил россиян об угрозе31
Ответ США признали губительным для россиян142
Кремль призвал россиян не играть в прятки521
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение