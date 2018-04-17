10 популярных городов-героев для отдыха на 9 мая

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города-герои и города воинской славы России на 9 Мая. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года. 1. Санкт-Петербург

3 тысячи рублей в сутки, 5 ночейИсторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО ; это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж , Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 2. Севастополь

1,8 тысячи рублей в сутки, 6 ночейНосит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Главная достопримечательность Севастополя, считающаяся его символом, находится в 20 км от береговой линии, в том месте, где в 1854-1855 гг. были затоплены 13 кораблей Черноморского флота. 3. Москва

3,3 тысячи рублей в сутки, 5 ночейМосква — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 4. Анапа

1,2 тысячи рублей в сутки, 11 ночейАнапа — город-курорт на юге России, расположенный у побережья Чёрного моря в Краснодарском крае . В 2011 году присвоено звание «Город воинской славы». В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства. Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц. Протяжённость пляжа составляет: 42 километра песчаного и 12 километров галечного. Работает множество магазинов по продаже различных сувениров и пляжного инвентаря. 5. Феодосия

1,5 тысячи рублей в сутки, 7 ночейФеодосия — город в Крыму , на юго-восточном побережье Чёрного моря. В северной части города раскинулась старинная Генуэзская крепость Кафа, строительство которой датировано IV веком. Феодосия — родной город знаменитого художника Айвазовского, здесь с 1880 г. открыта Галерея его работ. Помимо более 400 полотен, тут хранятся личные вещи мариниста, предметы, составляющие его быт. 6. Керчь

1,3 тысячи рублей в сутки, 5 ночейВ годы Великой Отечественной войны Керчь стала ареной жестоких сражений между советскими и германскими войсками. Линия фронта четырежды проходила через Керчь. В результате кровопролитных боёв город был практически полностью разрушен (разрушено более 85% зданий). 7. Петрозаводск

1,7 тысяч рублей в сутки, 5 ночей6 апреля 2015 года присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». В Петрозаводске действует три государственных и республиканских музея: Музей-заповедник Кижи (В Петрозаводске действует два выставочных зала), Музей изобразительных искусств Республики Карелия , основанный в 1960 году и расположившийся в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии XVIII века, и Национальный музей Республики Карелия. 8. Выборг

1,9 тысяч рублей в сутки, 2 ночиВыборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года является единственным историческим поселением на территории Ленинградской области . До 1940 года это был второй по величине город Финляндии . Среди достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто , парк Монрепо. Всего в Выборге сосредоточено более 300 различных памятников: архитектурных, исторических, скульптурных, археологических, садово-паркового искусства. С марта 2010 года — «Город воинской славы». 9. Волгоград

2,1 тысяч рублей в сутки, 3 ночиГород-герой, место Сталинградской битвы. Музей-панорама «Сталинградская битва» стал самым большим и известным музеем Волгограда. Расположен на месте «Пензенского узла обороны» — группы зданий вдоль улицы Советской, которые обороняла 13 гвардейская дивизия. Включает в себя Мельницу Гергардта, панораму Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 1940-х годов, стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова. 10. Луга

2,6 тысяч рублей в сутки, 2 ночиЛуга — город воинской славы России с мая 2008 года. В 1941 году Луга была местом ожесточённых боев на подступах к Ленинграду. Луга освобождена советскими войсками 67-й армии Ленинградского фронта и 59-й армии Волховского фронта 12 февраля 1944 года. За отличие при освобождении Луги 8 частей и соединений получили почётное наименование «Лужские» (в том числе 123-я стрелковая дивизия и 690-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк).