В Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения очищают от камыша 

Гидротехнические сооружения Волго-Ахтубинской поймы очищают от камыша и тростника для прохождения паводковых вод.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, специалистами были определены объекты, на которых в первую очередь требовалась расчистка. На сегодняшний день уже приведены в порядок 40 объектов в Клетском, Куйбышевском, Ахтубинском сельских поселениях и городе Краснослободске Среднеахтубинского района. В настоящее время облкомприроды разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт 10 гидротехнических сооружений. Кроме того, в 2018 году запланированы работы по федеральному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».