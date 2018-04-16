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В Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения очищают от камыша
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В Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения очищают от камыша 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Гидротехнические сооружения Волго-Ахтубинской поймы очищают от камыша и тростника для прохождения паводковых вод.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, специалистами были определены объекты, на которых в первую очередь требовалась расчистка. На сегодняшний день уже приведены в порядок 40 объектов в Клетском, Куйбышевском, Ахтубинском сельских поселениях и городе Краснослободске Среднеахтубинского района. В настоящее время облкомприроды разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт 10 гидротехнических сооружений. Кроме того, в 2018 году запланированы работы по федеральному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».
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