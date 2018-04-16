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В Африканском городе мертвых нашли таинственную древнюю библиотеку
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В Африканском городе мертвых нашли таинственную древнюю библиотеку 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Африканский город мертвых скрывал в глубине древнюю кушитскую библиотеку. Полный пирамид и гробниц некрополь и без того выглядел мрачно, а теперь и вовсе напоминает декорации к фильму ужасов.
Коллекцию древних текстов обнаружила группа французских археологов. Возраст библиотеки примерно 2700 лет, большая часть написана на древнем кушитском языке, который уже почти невозможно расшифровать.
Раскопки на местности Седейнга проводятся достаточно давно. Особый интерес археологов вызывают руины храма супруги Аменхотепа III, Тие. Построен он был еще в XIV веке до нашей эры, а примерно с VII века и он, и вся окружающая его территория превратилась в реальный город мертвых: некрополь насчитывает несколько сотен гробниц и 80 пирамид.
Неясно, получится ли ученым хотя бы частично расшифровать таинственные тексты. Древнее царство Куш пало под напором фараона Тутмоса I, население постепенно ассимилировалось с египтянами и потеряло национальную идентичность.
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