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Власти Нижегородской области и «Ростелеком» будут сотрудничать по проекту «Умный регион»
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Власти Нижегородской области и «Ростелеком» будут сотрудничать по проекту «Умный регион» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации в регионе проекта «Умный регион». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Умный регион" является одним из приоритетных направлений госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Нижегородская область вошла в список 20 пилотных субъектов РФ по реализации этого проекта.
"Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион». Соглашение, в частности, определяет условия взаимодействия при решении задач в сферах ЖКХ, формировании комфортной среды, создании инновационной городской инфраструктуры и др. ", — отметили в пресс-службе.
В рамках соглашения будут осуществлены дополнительные проекты по информатизации парковок, работа с энергосервисными контрактами, связанная с модернизацией системы освещения. Одним из возможных направлений взаимодействия Михаил Осеевский назвал внедрение технологий дистанционной передачи информации с коммунальных счетчиков.
Выступая на конференции «Цифровое будущее отраслей российской экономики», которая открылась в пятницу в Нижнем Новгороде, врио губернатора области Глеб Никитин отметил, что задача властей региона — «интегрировать усилия компаний — »Росатома", «Ростелекома» — при поддержке регионального Центра компетенций и обеспечить условия для перехода региона в цифровую экономику".
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