В Москве пройдет форум по «умным» городам с участием экспертов из 45 стран 

МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Минстрой России в октябре 2018 года проведет форум по вопросам создания «умных» городов с участием экспертов из 45 стран, говорится в пресс-релизе министерства.
"В рамках нашей ведомственной рабочей группы «Умный город» принято решение о том, что в октябре 2018 года Минстрой России силами ФАУ «ФЦС» соберет экспертов из 45 стран — специалистов в вопросах менеджмента и индикаторов городского развития, внедрения «умных» технологий, разработки стратегий для Smart City — на форум по вопросам создания «умных» городов", — приводятся в сообщении слова главы Минстроя РФ Михаила Меня.
Как ранее говорил министр строительства и ЖКХ Андрей Чибис, пилотные проекты «Умный город» запустят в ряде городов России, в частности, в Перми, в Челябинской области, во Владикавказе и в Нижегородской области. Одним из принципов проекта «Умный город» является «умное» ЖКХ. В число индикаторов проекта входят такие показатели, как качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда.