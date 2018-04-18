Технологии Samsung и МТС используют для создания системы «умного города» в Петербурге

Соглашения подписали исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов , президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, генеральный директор «Самсунг Электроникс Рус» Ким Ю Так и директор филиала МТС в Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

"Наработки, которые есть в компаниях, — они интегрируются в наш проектный офис «Умного города», во главе которого стоит губернатор города. «Умный город» — это самые разные элементы, которые должны быть единым целым, и в этих составляющих есть компании, у которых есть опыт, практика, и, на мой взгляд, абсолютно не зазорно использовать их", — отметил Говорунов по итогам подписания соглашения.

Директор филиала МТС Павел Коротин пояснил, что по соглашению оператор запустит в Петербурге первую пилотную зону «интернета вещей». «МТС намерена инвестировать в Санкт-Петербург в ближайшие два года несколько миллиардов рублей, в том числе на внедрение в регионе технологий, связанных с „умным городом“. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга станет катализатором развития в регионе инновационных технологий», — отметил Коротин.

Глава «Самсунг Электроникс Рус» Ким Ю Так также выразил надежду на то, что разработки компании будут востребованы в ходе создания системы «умного города» в Петерубрге.

Проектный офис «Умный Санкт-Петербург» создан для реализации одноименной приоритетной программы властей города, направленной на внедрение цифровых технологий в сферу ЖКХ, безопасность дорожного движения и другие сферы.

О форуме

Петербургский цифровой форум впервые проходит в Петербурге 18 и 19 апреля на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Основной повесткой форума стало обсуждение развития цифровой экономики и внедрения новых технологий в повседневную жизнь.