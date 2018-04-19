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Евпатория может стать пилотным проектом по созданию умного города в Крыму
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Евпатория может стать пилотным проектом по созданию умного города в Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис обратился к главе Республики Крым в рамках ЯМЭФ 2018 с предложением сделать Евпаторий пилотным городом по реализации проекта по созданию умного города, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам Чибиса, сегодня в Евпатории отдыхает много детей, поэтому он предложил главе региона Сергею Аксенову «попробовать» сделать Евпаторию пилотным городом по реализации проекта создания комфортной городской среды и умного города.
"Давайте попробуем", — ответил Аксенов.
Ранее сообщалось, что подкомиссия кабмина одобрила включение «Умного города» в программу цифровой экономики.
Как стало известно, Минстрой внес в правительство заявку о внесении «умного города» в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».
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