Толщина льда на Химкинском водохранилище не превышает двадцатисантиметровой отметки

Ледовый панцирь на Химкинском водохранилище, Канале имени Москвы и Академических прудах разрушен. На водоемах появились промоины и их площадь увеличивается с каждым днем. Об этом сообщила специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.

— Толщина льда стремительно уменьшается. На сегодняшний день она не превышает двадцатисантиметровой отметки. Выходить на такой лед нельзя, — отметила Фукс.