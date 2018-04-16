Толщина льда на Химкинском водохранилище не превышает двадцатисантиметровой отметки 

Ледовый панцирь на Химкинском водохранилище, Канале имени Москвы и Академических прудах разрушен. На водоемах появились промоины и их площадь увеличивается с каждым днем. Об этом сообщила специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.
— Толщина льда стремительно уменьшается. На сегодняшний день она не превышает двадцатисантиметровой отметки. Выходить на такой лед нельзя, — отметила Фукс.
Недавно спасатели МГПСС и Андрей Кузнецов спасли двух человек, провалившихся под лед. Пострадавшие спасены, их жизни ничего не угрожает. Спасатели призывают горожан не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на лед. Особое внимание необходимо уделить детям. (то)