В чем польза кедровой бочки

В настоящее время кедровые бочки получили довольно широкое распространение. Практически в каждом Спа-салоне есть услуга, в которую входит применение кедровой бочки. Чем же большинство современных женщин, да и многих мужчин привлекают эти «волшебные» бочки? Ну, главное, такая процедура действительно заменяет посещение сауны и отлично подходит для людей, плохо переносящих банные процедуры. Вы садитесь в бочку, под воздействием целебного пара находится все ваше тело, кроме головы. Сайт МедикФорум собрал все советы по использованию кедровой бочки. По поводу целебного пара — отдельный разговор. В парогенератор обязательно добавляют какой-нибудь фитосбор, по желанию клиента, поэтому можете представить, какими чудесными парами будет насыщаться ваши кожа и тело. Да, и, главное, нельзя забывать о том, что бочка сделана из кедра — самого лучшего природного фармацевта. Процедуры с кедровой бочкой способны предупредить или остановить какие-либо заболевания (каждому клиенту индивидуально подбирается фитосбор). Плюс ко всему — прекрасное настроение, и невероятное чувство лёгкости! Почему же женщины так увлекаются кедровыми бочками? Ответ прост: за одно посещение (а это не более 20 минут) можно потерять целый килограмм веса! Это без массажа, обертывания, водных процедур, которые обычно в Спа-салонах являются неотъемлемой частью услуг. В идеале можно иметь такую бочку у себя дома — вам позавидует любой дизайнер интерьера! Это возможно из-за небольших размеров и из-за того, что она не конденсирует влагу в помещении. Выбирая кедровую бочку как в салон, так и себе домой нужно знать о том, что лучшие кедровые бочки из колотого дерева, а не из пилорамы. Стоят они значительно дороже (их изготавливают вручную), но прослужат они вам значительно дольше! Ранее эксперты рассказали о медицинских показаниях использования кедровой бочки.