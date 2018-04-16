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Девочка, родителей которой арестовали в Тайланде, вылетит в Новосибирск завтра вечером
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Девочка, родителей которой арестовали в Тайланде, вылетит в Новосибирск завтра вечером 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
10-летняя девочка, родителей которой арестовала полиция Тайланда, вылетит завтра рейсом авиакомпании S7 в Новосибирск. Её будет сопровождать представитель авиаперевозчика. Как рассказали в правительстве Новосибирской области, врио губернатора Андрей Травников, прочитав на НГС историю семьи Рыбаловых, распорядился помочь попавшей в беду девочке.
«Сегодня было дано поручение Андрея Александровича Травникова срочно разобраться со сложившейся ситуацией. Мы оперативно связались с Тайландом по двум каналам: рабочему с посольством Российской Федерации в Тайланде, с которым у нас есть оперативная связь и с волонтерами, которые занимались информационным сопровождением этой ситуации с девочкой. В посольстве нам подтвердили информацию и сказали, что вопрос решен с точки зрения сопровождения девочки. Ее будет сопровождать представитель авиакомпании, она вылетает рейсом S7 завтра, 17 апреля, вечером в Иркутск и потом будет рейс из Иркутска в Новосибирск, который прибудет утром 18 октября. Здесь в Новосибирске ее будет встречать ее тетя. После чего, насколько я понимаю, они вернутся на место постоянного проживания, то есть, скорее всего, уедут в Южно-Уральск.
Добровольцам была предложена помощь со стороны органов государственной власти, было отмечено, что вопрос находится на специальном контроле у врио губернатора Андрея Александровича Травникова, поэтому любое содействие будет оказано в данной ситуации», — рассказал корреспонденту НГС по телефону начальник управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Санников.
Сегодня днем НГС сообщал, что родители девочки были арестованы полицией Тайланда. Отца девочки обвиняют в ограблении, а ее мать в соучастии и подготовке этого преступления.
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