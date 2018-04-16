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Сотрудник охранного агентства взыскал задолженность в размере 143 тыс. рублей с работодателя
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Сотрудник охранного агентства взыскал задолженность в размере 143 тыс. рублей с работодателя 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Сотрудник охранного агентства добился выплаты задолженности от работодателя в размере 143 тысячи рублей. Преображенский районный отдел судебных приставов помог пострадавшему восстановить справедливость.
Исполнительный документ о взыскании с организации задолженности в конце февраля 2018 года поступил для принудительного исполнения.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил руководителя организации — должника. При выходе в адрес охранного агентства судебный пристав-исполнитель предупредил генерального директора об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение решение суда.
Злостное неисполнение представителем коммерческой или иной организации вступивших в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Исполнительные действия оказали должное воздействие. После визита судебного пристава-исполнителя генеральным директором заработная платы была выплачена в полном объеме. Судебное решение исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, информирует УФССП по Москве.
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