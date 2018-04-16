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Деревню Новоселки очистили от мусора
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Деревню Новоселки очистили от мусора 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Первый общегородской субботник, в котором приняли участие руководство и сотрудники управы, администрации муниципального округа, ГБУ «Жилищник» и ГКУ ИС, а также жители района, состоялся в субботу, 14 апреля.
— Совместными усилиями мы навели порядок в деревне Новоселки: убрали мусор, расчистили газоны. Спасибо всем за участие, — делится глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов на своей станице в Facebook.
Также субботник провели и в «Школе Перспектива». Родители, учащиеся и педагоги привели в порядок прилегающую к учебному комплексу территорию. (то)
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