Деревню Новоселки очистили от мусора

Первый общегородской субботник, в котором приняли участие руководство и сотрудники управы, администрации муниципального округа, ГБУ «Жилищник» и ГКУ ИС, а также жители района, состоялся в субботу, 14 апреля.

— Совместными усилиями мы навели порядок в деревне Новоселки: убрали мусор, расчистили газоны. Спасибо всем за участие, — делится глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов на своей станице в Facebook.

Также субботник провели и в «Школе Перспектива». Родители, учащиеся и педагоги привели в порядок прилегающую к учебному комплексу территорию. (то)