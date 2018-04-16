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Жители района поучаствовали в субботнике в Сквере Аргентинской Республики
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Жители района поучаствовали в субботнике в Сквере Аргентинской Республики 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Общегородской субботник прошел 14 апреля в Сквере Аргентинской Республики. В нем приняли участие глава управы района Елена Макарова, общественные советники, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка».
— Я участвую в этой акции уже 16-й год подряд. Не пропустила ни один субботник. Его организуют по всем объектам без исключения, я знаю, что как минимум в пяти дворах района жители будут убираться самостоятельно, — рассказала Елена Макарова.
В уборке территории участвовали не только взрослые, но и дети. Каждый пришедший получил садовые инструменты, мешки и перчатки, подготовленные представителями районного ГБУ «Жилищник».
Во время уборки действовала полевая кухня, а настроение создавала музыка.
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