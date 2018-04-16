Жители района поучаствовали в субботнике в Сквере Аргентинской Республики

Общегородской субботник прошел 14 апреля в Сквере Аргентинской Республики . В нем приняли участие глава управы района Елена Макарова , общественные советники, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка».

— Я участвую в этой акции уже 16-й год подряд. Не пропустила ни один субботник. Его организуют по всем объектам без исключения, я знаю, что как минимум в пяти дворах района жители будут убираться самостоятельно, — рассказала Елена Макарова.

В уборке территории участвовали не только взрослые, но и дети. Каждый пришедший получил садовые инструменты, мешки и перчатки, подготовленные представителями районного ГБУ «Жилищник».

Во время уборки действовала полевая кухня, а настроение создавала музыка.