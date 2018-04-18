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Сберкнижки на предъявителя окажутся вне закона
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Решена судьба российских банков в SWIFT

Сберкнижки на предъявителя окажутся вне закона 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С июня 2018 года в России должны исчезнуть сберкнижки на предъявителя. Им на смену придут сберегательные и депозитные сертификаты. Соответствующий закон 18 апреля поддержал Совет Федерации.
Как объяснил коллегам первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв, поправки в законодательство вносятся потому, что существующие сейчас сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя конфликтуют с законодательством о противодействии коррупции — позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, а также предъявителя к погашению. «Но при этом есть ещё лица, которые участвуют в обороте и которых не видно», — объяснил сенатор.
По его словам, известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отчуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке. А приобретатель при этом лишался права на получение денег по этому сертификату.
Теперь договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной книжки. Если же кредитная организация обладает лицензией без права привлечения во вклады денежных средств физлиц, то ей разрешено выпускать только депозитные сберегательные сертификаты.
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