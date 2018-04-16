Сберегательные и депозитные сертификаты заменят сберкнижки

Сберкнижки на предъявителя уйдут в прошлое, уступив место сберегательным и депозитным сертификатам. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник одобрил к принятию палатой соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении.

Как пояснил первый зампредседателя профильного комитета Николай Журавлёв , существующие ныне сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя серьёзно конфликтуют с законодательством о противодействии коррупции. Они позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, и предъявителя к погашению, но не иных лиц, участвующих в обороте.

«В практике известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отчуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке. Приобретатель в указанном случае лишался права на получение денег по этому сертификату», — пояснил сенатор.

При этом законодатели не собираются ограничиваться лишь запретительными мерами, так как анализ международной практики свидетельствует, что сберегательные или депозитные сертификаты могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также стать источником формирования устойчивой части пассивов банков.

«В этой связи предлагается дополнить законодательство Российской Федерации положениями в части регулирования инструментов сберегательных и депозитных сертификатов», — уточнил Журавлев.

По словам парламентария, держателями сберегательных сертификатов будут физические лица и индивидуальные предприниматели. В то время как депозитными сертификатами могут владеть только юридические лица.

Законопроектом также устанавливается, что кредитная организация, выдавшая сберегательные (депозитные) сертификаты, ведёт их учёт и переход прав на них.

Данный механизм позволяет идентифицировать не только лицо, которому был выдан сертификат, и предъявителя сертификата к погашению, но и иных лиц, участвующих в его обороте.