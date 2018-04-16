Замглавы Минстроя пригрозил полицией виновным в срыве ремонта дома в Курске

КУРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск осмотрел многоквартирные дома после капитального ремонта, в том числе дом №13 на ул. Энергетиков, где несколько лет не могут отремонтировать кровлю. Он пообещал обратиться в правоохранительные органы , чтобы возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков ремонта, передает корреспондент ТАСС.

Андрей Чибис встретился в понедельник с жителями дома №13 на улице Энергетиков, где капитальный ремонт был сделан в 2009 году, но потекла кровля, которую обещали отремонтировать в 2016 году и не сделали до сих пор. По его словам, в Минстрое получили заявление от одного из жильцов, и замминистра приехал лично разобраться в проблеме.

"Жду к пятнице справку о том, как заключался контракт в 2009 году, что за подрядчик, копии акта, который подписывали. Если выяснится возможность привлечения к уголовной ответственности тех, чьи подписи там стоят, — если срок привлечения к уголовной ответственности еще не прошел — мы обратимся в правоохранительные органы", — обратился Чибис к курским чиновникам.

Он уточнил, что ждет к пятнице еще документы, которые подтвердят, что курские чиновники знают, как в 2018 году решить проблему. «Жду к пятнице протокол, что вы обо всем договорились, в том числе с управляющей компанией дома, инициативными собственниками, проектировщиками, региональным оператором капремонта, жилищной инспекцией — и все подписи поставили: что можно оперативно сделать, что заказать, в какие сроки и что будет реализовано», — объяснил Чибис.

Как пояснил заместитель гендиректора — главный инженер фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области Артур Иванов , кровлю должны были отремонтировать до конца 2017 года, но конкурс по выбору подрядной организации не состоялся. «Не позволила расценка 2016 года — это 465 руб. на кв. метр кровли, и мы в конце 2017 года инициировали пересмотр предельной стоимости — с 465 рублей за кв. м она увеличилась до 2 тыс. рублей, и в апреле будет объявлен повторный конкурс», — сказал Иванов.

По словам Чибиса, систему капремонта запустили в России в 2014 году, ежегодно в стране ремонтируют порядка 45 тыс. жилых домов. «Программа успешно работает, но есть отдельные субъекты РФ, и, к сожалению, Курская область не исключение. Но мы не отпустим ситуацию, все вопросы будут решены, чтобы убрать ее из проблемных», — констатировал он.