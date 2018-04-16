Замглавы Минстроя пригрозил полицией виновным в срыве ремонта дома в Курске 

КУРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск осмотрел многоквартирные дома после капитального ремонта, в том числе дом №13 на ул. Энергетиков, где несколько лет не могут отремонтировать кровлю. Он пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков ремонта, передает корреспондент ТАСС.
Андрей Чибис встретился в понедельник с жителями дома №13 на улице Энергетиков, где капитальный ремонт был сделан в 2009 году, но потекла кровля, которую обещали отремонтировать в 2016 году и не сделали до сих пор. По его словам, в Минстрое получили заявление от одного из жильцов, и замминистра приехал лично разобраться в проблеме.
"Жду к пятнице справку о том, как заключался контракт в 2009 году, что за подрядчик, копии акта, который подписывали. Если выяснится возможность привлечения к уголовной ответственности тех, чьи подписи там стоят, — если срок привлечения к уголовной ответственности еще не прошел — мы обратимся в правоохранительные органы", — обратился Чибис к курским чиновникам.
Он уточнил, что ждет к пятнице еще документы, которые подтвердят, что курские чиновники знают, как в 2018 году решить проблему. «Жду к пятнице протокол, что вы обо всем договорились, в том числе с управляющей компанией дома, инициативными собственниками, проектировщиками, региональным оператором капремонта, жилищной инспекцией — и все подписи поставили: что можно оперативно сделать, что заказать, в какие сроки и что будет реализовано», — объяснил Чибис.
Как пояснил заместитель гендиректора — главный инженер фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» Артур Иванов, кровлю должны были отремонтировать до конца 2017 года, но конкурс по выбору подрядной организации не состоялся. «Не позволила расценка 2016 года — это 465 руб. на кв. метр кровли, и мы в конце 2017 года инициировали пересмотр предельной стоимости — с 465 рублей за кв. м она увеличилась до 2 тыс. рублей, и в апреле будет объявлен повторный конкурс», — сказал Иванов.
По словам Чибиса, систему капремонта запустили в России в 2014 году, ежегодно в стране ремонтируют порядка 45 тыс. жилых домов. «Программа успешно работает, но есть отдельные субъекты РФ, и, к сожалению, Курская область не исключение. Но мы не отпустим ситуацию, все вопросы будут решены, чтобы убрать ее из проблемных», — констатировал он.