«Боярышнику» продлили срок

Запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, пищевыми добавками и ароматизаторами продлен до середины октября 2018 года. Суррогаты попали в опалу после того, как в декабре 2016 года по России прокатилась волна смертельных отравлений.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Роспотребнадзоре, за время действия ограничительных мер совместно с сотрудниками МВД прокуратуры внепланово проверено более 73 тысяч объектов, торгующих спиртосодержащей продукцией в розницу. Запрещенные товары найдены на 2 100 объектов. Снято с реализации более 616 тысяч литров суррогатов.

Основным положительным эффектом от введения запрета стало снижение на 26% количества летальных отравлений алкоголем в 2017 году по сравнению с предыдущими годами.

В минувшие новогодние праздники с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года зафиксировано лишь 677 отравлений алкоголем против 1 800 в 2014-2015 годах, а количество летальных исходов — снизилось в 11 раз (с 523 до 46 случаев).