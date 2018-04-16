Дом причта при храме в честь Державной иконы Божией Матери почти достроили в Москве

На юге Москвы на территории храма в честь Державной иконы Божией Матери завершается строительство дома притча, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Сам каменный собор был построен еще в 2008 году. Возводился он по индивидуальному проекту. Строительство храма в честь Державной иконы Божией Матери является одной из первых строек, профинансированных исключительно на добровольные пожертвования москвичей. Возведение храма начиналось по инициативе местной общины еще до принятия «программы-200» (программы по строительству православных храмов в столице), позже объект был включен в программу.

«На данный момент на территории храма возводится просторный дом причта, работы подходят к своему завершению», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин

Советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин , курирующий «программу-200», посетил стройплощадку храма и рассказал о том, что в приходском доме осталось завершить внутреннюю отделку второго этажа. Дом притча даст новые возможности для работы с прихожанами. В нем расположатся воскресная школа для детей и взрослых, большой актовый зал для общественных мероприятий, а также административные помещения.

Ресин подчеркнул, что Русская православная церковь выполняет важнейшую социальную функцию, и строительство таких объектов, как дом причта, очень помогает церкви в этой работе. Храмовый комплекс станет одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках программы строительства православных храмов.

«Кроме того, подходит к завершению монтаж уникального фарфорового иконостаса, который планируется к концу июня текущего года полностью завершить, заполнив иконами, которые сейчас пишутся иконописцами. Высота его будет составлять 12 метров. Планируется, что во второй половине текущего года в уникальном по своей красоте и архитектуре храмовом комплексе пройдет Великое освящение», — добавляется в сообщении.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов в Москве.