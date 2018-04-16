Глава Самарского района Самары Максим Харитонов уходил со своего поста

Глава Самарского района Максим Харитонов покинул свой пост, опубликовав в twitter прощальный пост: «Дорогие коллеги, соратники, единомышленники! Большое спасибо вам за совместную работу! Спасибо и за конструктивную критику, которая помогала принимать взвешенные решения. Многое уже сделано и многое ещё предстоит сделать. Нам вместе!».

Как пишет volga.news, со ссылкой на депутата совета депутатов Самарского района Аркадия Лазарева, в понедельник, 16 апреля, депутаты приняли отставку Максима Харитонова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель главы района Сергей Источников.