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Глава Самарского района Максим Харитонов покинул свой пост
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Глава Самарского района Максим Харитонов покинул свой пост 

Волга Ньюс 1 час назад
Он рассказал, что сегодня, 16 апреля, депутаты приняли отставку Максима Харитонова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Исполняющим обязанности назначен заместитель главы района Сергей Источников», — уточнил Лазарев.
В своем «Твиттере» Максим Харитонов уже опубликовал прощальный пост, в котором благодарит коллег, соратников и единомышленников за совместную работу и конструктивную критику, «которая помогала принимать взвешенные решения». «Многое уже сделано и многое еще предстоит сделать. Нам вместе!», — написал Максим Харитонов в «Твиттере».
В пресс-службе администрации Самарского района комментировать ситуацию каким-либо образом отказались, как и подтверждать информацию об уходе Максима Харитонова.
Как сообщают СМИ и предполагают некоторые источники издания, следующим местом работы Харитонова может стать департамент финансов Самары.
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