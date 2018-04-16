Спасатели ожидают сложный паводковый период в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 16 апреля. / ТАСС /. Паводковый период на территории Кабардино-Балкарии (КБР), который в 2018 году прогнозируется с середины июля по середину сентября, ожидается сложным из-за больших запасов снега в горах. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник управления МЧС по региону Михаил Надежин

В прошлом году в Эльбрусском районе республики сошли разрушительные селевые потоки. «В текущем году есть опасения, что паводкопасный период будет очень сложный, потому что, по предварительной информации, которую нам дают в Гидрометцентре, снегозапас в горах выше на 30%, чем в прошлом году, соответственно, риски очень высокие», — сказал Надежин.

Он подчеркнул, что МЧС, совместно с властями региона, готовятся к паводкоопасному периоду. «18 апреля, во взаимодействии с Росгвардией, совершим облет в рамках проведения командно-штабных учений, прводимых МЧС России. Облетим снегомерные рейки, посмотрим снегозапасы в горах; озеро Башкара; Герхожан-Суу и его истоки (селевые потоки в 2017 году сошли в этих районах — прим. ТАСС) на предмет недопущения ситуации, которая была в прошлом году. Думаю, что на летний период, совместно с администрацией Эльбрусского района, будем выставлять посты на истоках реки Герхожан-Суу, потому что это одно из самых селеопасных районов не только на территории КБР, но и на всей территории РФ », — отметил спикер.

В середине августа и начале сентября 2017 года в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока — в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли три человека, было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена федеральная дорога, ведущая к курорту Эльбрус.