В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список

В лабораториях их хранят в течение двух суток. При обнаружении на теле клеща его необходимо немедленно удалить. Членистоногое поместите в сухой и чистый контейнер вместе с салфеткой или ватой, смоченной водой. До отправки в лабораторию его можно хранить в холодильнике.

Где принимают клещей?

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.10 34-03-12; 41-31-51 Буйская центральная районная больница

г. Буй, ул. 9 Января, д.42 (49435) 4-29-72 Волгореченская городская больница

г. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 5/7 (49435) 3-17-64 Галичская окружная больница

г. Галич, ул. Фестивальная, д.38 (49437) 2-26-94 (49437) 2-10-05 (49437) 7-14-03 Мантуровская окружная больница

г. Мантурово, ул. Больничная, д.2 (49446) 3-41-03 Нейская районная больница

(49444) 3-11-45 (49444) 3-21-40 Нерехтская центральная районная больница

г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.40 (49431) 7-53-22 Шарьинская окружная больница

г. Кострома, ул. Симановского, 5а 31-40-16 г. Кострома, Давыдовский-3, д.28a 41-69-11 г. Кострома, ул. Заволжская, д.219 43-07-11 Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области

г. Кострома, ул. Свердлова, д.23 51-61