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В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список
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В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В лабораториях их хранят в течение двух суток. При обнаружении на теле клеща его необходимо немедленно удалить. Членистоногое поместите в сухой и чистый контейнер вместе с салфеткой или ватой, смоченной водой. До отправки в лабораторию его можно хранить в холодильнике.
Где принимают клещей?
Городская больница Костромы
г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.10  34-03-12; 41-31-51  Буйская центральная районная больница
г. Буй, ул. 9 Января, д.42  (49435) 4-29-72  Волгореченская городская больница
г. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 5/7  (49435) 3-17-64  Галичская окружная больница
г. Галич, ул. Фестивальная, д.38  (49437) 2-26-94  (49437) 2-10-05  (49437) 7-14-03  Мантуровская окружная больница
г. Мантурово, ул. Больничная, д.2  (49446) 3-41-03  Нейская районная больница
г. Нея, Больничный городок
(49444) 3-11-45  (49444) 3-21-40  Нерехтская центральная районная больница
г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.40  (49431) 7-53-22  Шарьинская окружная больница
г. Шарья, 2-ой Микрорайон, д.5  (49449) 5-42-87  (49449) 5-78-52  ООО «НовЛаб»
г. Кострома, ул. Симановского, 5а  31-40-16  г. Кострома, Давыдовский-3, д.28a  41-69-11  г. Кострома, ул. Заволжская, д.219  43-07-11  Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
г. Кострома, ул. Свердлова, д.23  51-61
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