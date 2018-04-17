В Красноярске заработало отделение Всемирного русского народного собора 

Это международная общественная организация, которую возглавляет Патриарх всея Руси Кирилл. В нее входят известные политики и общественные деятели, представители науки, культуры и образования, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Вместе они обсуждают и разрабатывают концепции базисных ценностей страны.
В Красноярском крае Собор возглавили врио губернатора Александр Усс, митрополит Пантелеимон, депутат Госдумы Виктор Зубарев.
— Всемирный Русский Народный Собор является местом откровенного и конструктивного разговора об устройстве России, о судьбе ее народа, о свободе всех культурных, религиозных и политических взглядов ее жителей, — рассказал владыка Пантелеимон. — И, поскольку Россия всегда была многонациональной страной, говорить о Русском мире должны и могут не только русские, но и представители всех народов нашей необъятной Родины. И вот сегодня, по Божьей воле, пришло время открыть отделение Всемирного Русского Народного Собора и в Красноярском крае, в самом центре Сибири и всей России. Это показывает востребованность данной организации в нашей стране.
Планируется, что соборяне-красноярцы будут разрабатывать и поддерживать различные духовно-просветительские проекты, выдвигать позитивные общественные инициативы. В ближайших планах работы нашего отделения — содействие организации празднования 400-летия Енисейска, выездной форум в Большом Улуе. На выезде планируется торжественное открытие мемориальной таблички в честь духовного писателя Сергея Фуделя, отбывавшего ссылку в нашем крае, презентация волонтёрских проектов для сельской молодёжи.