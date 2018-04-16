Минпромторг выступил с предложениями по развитию региональной промышленной политики на КЭФ-2018

В рамках Красноярского экономического форума заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных принял участие в круглых столах, посвященных проблемам региональной промышленной политики и проектного управления, а также провел ряд встреч с представителями крупного бизнеса.

В рамках круглого стола «Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы» замглавы Минпромторга обратил внимание регионов на необходимость синхронизировать региональные планы по развитию промышленности с отраслевыми и корпоративными планами Минпромторга России.

Замминистра рассказал, что каждый регион уникален по своему потенциалу, и проведя инвентаризацию собственной промышленности региональным властям стоит выявить собственные точки роста, а также возможности других регионов с целью укрепления межрегиональной кооперации. В этом региональным органам исполнительной власти и промышленным предприятиям может помочь государственная электронная система «Промышленность» (ГИСП), которая позволяет провести оценку промышленной конъюнктуры конкретного региона.

Выступая на круглом столе о развитии промышленных кластеров и технопарков, он заявил, что именно промышленные кластеры в будущем станут драйвером межрегиональной кооперации.

«Предприятиям важно стремиться к созданию совместных технологических и рыночных ниш, инструментом которой могут стать межрегиональные промышленные кластеры, объединяющие разные предприятия в реализации совместных промышленных проектов», — заявил замминистра и добавил. — «Государство стимулирует создание промышленных кластеров. Так, на период с 2016 по 2017 год Минпромторг выделил 500 млн руб. на реализацию совместных промышленных проектов, а на период до 2020 года эта сумма достигнет 2,6 млрд руб.».

Кроме того, на площадках КЭФ Алексей Беспрозванных поделился опытом внедрения проектного управления в Министерстве. Согласно оценке индекса проектной деятельности, проведенной в январе 2018 года Федеральным проектным офисом, наилучший результат показал Минпромторг России, заняв первое место в рейтинге.

Во многом наш успех в ведении проектной деятельности обусловлен тем, что проектный подход применялся в нашей работе и ранее. Например, посредством реализации деятельности Фонда развития промышленности , который оказывает поддержку наиболее конкурентным и перспективным проектам. Поэтому, когда Министром было принято решение о внедрении проектного управления в Минпромторге, мы уже имели понимание, как его эффективно применять, —

отметил Алексей Беспрозванных.