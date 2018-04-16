Российский разработчик искусственного интеллекта: в автопроме РФ нечего оснащать «мозгами»

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала о том, на какой стадии находится разработка искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей.

Российский разработчик недавно вошёл в ТОП-10 мировых лидеров инновационных разработок, об этом сообщает «Коммерсант». По словам главы компании, полного решения по «мозгам» искусственного интеллекта сейчас нет сегодня ни у кого, кроме Cognitive Technologies и Mobileye (это израильская компания, которая в прошлом году была куплена корпорацией Intel ).

Президент российской компании, которая занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотников, Ольга Ускова, рассказала о том, что с Cognitive Technologies уже сейчас хотят сотрудничать 29 компаний. По её мнению, это свидетельствует о том, что пока никто из разработчиков среди автогигантов не достиг финишной черты.

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При этом в компании отметили, что ИИ Cognitive Technologies только в январе перешёл на новую ступень: он перестал быть просто помощником, став полноценным «водителем». По мнению Ольги Усковой, беспилотник — это автомобиль, который из объекта стал субъектом, то есть у него в некотором роде появилось мышление. Она отметила, что осознание этого простого факта — это уже шок для водителей.

Одним из важнейших вопросов она называет разработку алгоритма действия роботов в случае ДТП. «Скажем, кто-то выскочил на дорогу. Кто в этом случае „должен“ пострадать? Выскочивший? Пассажиры авто? Пассажиры другой машины? Имеет при этом значение количество людей в автомобиле и за его пределами? Их пол, возраст? Кого робот „должен“ погубить и на основании чего он будет делать свой выбор? Это сложные и неприятные вопросы, но на них нужен ответ», — сказала Ольга Ускова.

Эксперт отметила, что первые роботизированные функции в массовом производстве появятся уже в 2019 году: ожидается запуск в производство автомобилей с функцией автономной езды в пробке. По словам президента Cognitive Technologies, без роботизации машин при их сегодняшнем количестве и в условиях прироста глобального автопарка «человечество не сможет развиваться». Учёные подсчитали, что без «человеческого фактора» смертность в ДТП получится сократить на 48%.

Ольга Ускова добавила, что весь мир кроме России рассматривает переход на беспилотный транспорт как некий важный порог, который придётся преодолеть всем странам в ближайшие 10-15 лет. «Оснащать „мозгами“ в отечественном автопроме просто нечего, — заявила она. — Объёмы наших продаж — даже не погрешность на мировом рынке». Напомним, ранее сообщалось о том, что Cognitive Technologies сотрудничает с КАМАЗом в рамках проекта по созданию беспилотного грузовика.

Искусственный интеллект предположительно можно будет внедрить не только в новый автомобиль, но и установить на уже готовую машину, отметили в российской компании. Однако, это станет возможным не раньше, чем через 10-15 лет после того, как западные автоконцерны выпустят беспилотный транспорт на свои дороги.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что российская компания придумала, как избежать ошибок зарубежных разработчиков беспилотников: специальная технология компьютерного зрения позволяет системам такого транспорта оценивать сложные дорожные ситуации.

По материалам: www.kolesa.ru