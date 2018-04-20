За исполнение санкций США в России могут ввести уголовное наказание 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для тех, кто будет следовать санкциям США на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. По словам Володина, в России должны жить по российским законам. 6 апреля США ввели новый пакет санкций против 38 наших предпринимателей, чиновников и компаний. После этого официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что помимо этого американские власти рассматривают новые ограничительные меры в отношении России. Такое же заявление сделала постпред США при ООН Никки Хейли.