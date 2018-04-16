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Трамп лично дал указание отложить новые санкции против России
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Трамп лично дал указание отложить новые санкции против России 

Авторадио 1 час назад
Фото: "Новая пресса"
По данным источников газеты The Washington Post в Белом доме, там перешли в «режим ожидания», оценивая ситуацию с Москвой. Такое решение американский президент принял после переговоров со своими советниками. Трамп сказал, что он недоволен официальными заявлениями о санкциях до того, как он принял окончательное решение по поводу них.
Накануне новые ограничения против России анонсировала представитель Штатов в ООН Никки Хейли. По её словам, они должны были коснуться компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
Авторадио: последние новости
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