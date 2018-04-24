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Страны G7 приготовились ввести новые санкции против России
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Страны G7 приготовились ввести новые санкции против России 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Страны «Большой семерки» заявили о готовности ввести новые санкции против России из-за ситуации на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении МИД государств, передает ТАСС.
Политики отметили, что длительность экономических санкций, связанных с ситуацией на Донбассе, зависит от полного выполнения Россией Минских соглашений. По их словам, санкции будут отменены, только если Россия выполнит свои обязательства. «Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», — говорится в заявлении.
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что страны «Большой семерки» создадут специальную группу, которая будет изучать действия России.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. Канада в 2018 году председательствует в «семерке», 8-9 июня она примет саммит G7.
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