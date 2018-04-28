Сенаторы предложили перевести в юрисдикцию России расчёты по бумагам эмитентов под санкциями

Комитет Совета Федерации по бюджету и налогам предложил рассмотреть возможность автоматического перевода расчётов по ценным бумагам эмитентов, оказавшихся под действием зарубежных санкций, в российскую юрисдикцию, сообщает РИА «Новости»

«Это создаст привилегированное положение для инвесторов, игнорирующих санкции», — отмечается в заключении комитета палаты регионов на законопроект о контрсанкциях.

Как отметили сенаторы, предлагаемая мера «позволит сохранить репутацию и инвестиционную привлекательность государства, а также поддержать лояльность иностранных инвесторов».

В бюджетном комитете Совфеда напомнили, что к контрсанкциям законопроект предлагает отнести запрет или ограничение на работу для компаний, которые находятся под юрисдикцией США или имеющих американский капитал в сфере консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

Парламентарии предложили распространить эту меру на юридические и физические лица, которые занимаются аудитом российских компаний с госучастием, входящих в список стратегических предприятий.