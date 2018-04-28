Ещё
Сенаторы предложили перевести в юрисдикцию России расчёты по бумагам эмитентов под санкциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенаторы предложили перевести в юрисдикцию России расчёты по бумагам эмитентов под санкциями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по бюджету и налогам предложил рассмотреть возможность автоматического перевода расчётов по ценным бумагам эмитентов, оказавшихся под действием зарубежных санкций, в российскую юрисдикцию, сообщает РИА «Новости».
«Это создаст привилегированное положение для инвесторов, игнорирующих санкции», — отмечается в заключении комитета палаты регионов на законопроект о контрсанкциях.
Как отметили сенаторы, предлагаемая мера «позволит сохранить репутацию и инвестиционную привлекательность государства, а также поддержать лояльность иностранных инвесторов».
В бюджетном комитете Совфеда напомнили, что к контрсанкциям законопроект предлагает отнести запрет или ограничение на работу для компаний, которые находятся под юрисдикцией США или имеющих американский капитал в сфере консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.
Парламентарии предложили распространить эту меру на юридические и физические лица, которые занимаются аудитом российских компаний с госучастием, входящих в список стратегических предприятий.
Парламентская газета: последние новости
В Германии готовят «генеральный план миграции» Сама возит, сама лечит, сама помощь подает… Минэкономики Турции: Москва и Анкара способны выйти на торговый оборот в 100 млрд долларов
Комментарии  Ещё 87 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян309
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами144
Анонсировано повышение пенсионного возраста680
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение