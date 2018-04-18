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Сенатор США назвал условие введения санкций против России
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Сенатор США назвал условие введения санкций против России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что для введения новых санкций США в отношении России необходимо доказать, что российская сторона причастна к химической атаке в сирийской Думе. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, которое цитирует новостной агрегатор Mediaite.
"Я думаю, что прежде чем говорить о санкциях, мы обязаны поговорить о том, какие есть доказательства, что Россия была соучастником атаки. Вообще-то, коли на то пошло, я все еще думаю о химатаке и считаю, что либо Асад, должно быть, самый тупой диктатор на планете, либо он не делал этого", — сказал Пол.
Он отметил, что никто все еще не видел доказательств причастности Асада к химатаке. Также Пол подчеркнул, что химическая атака — это единственный инцидент, который может «возбудить» мировое сообщество для прямого удара по стране. Поэтому политик сомневается, что режиму Асада, который побеждает в войне на протяжении последних нескольких лет, было выгодно применять химическое оружие против сирийцев.
Ранее советник президента США Дональда Трампа заявил об отсутствии замешательства по антироссийским санкциям.
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