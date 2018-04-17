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Опрос: большинство американцев выступает за ужесточение санкций в отношении России
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Опрос: большинство американцев выступает за ужесточение санкций в отношении России 

ТАСС 19 минут назад
Фото: dp.ru
ТАСС, 17 апреля. Большинство жителей Соединенных Штатов поддерживают нынешнюю государственную политику ужесточения санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные опроса общественного мнения, проведенного с 8 по 11 апреля газетой The Washington Post и телекомпаний ABC.
Согласно исследованию, «70% говорят, что Трамп недостаточно критиковал Россию достаточно, а 71% республиканцев считают, что он придерживается верного курса».
При этом, согласно исследованию, почти половина американцев считает, что президент Дональд Трамп не предпринимает должных усилий для критики действий России, нарушающих, по их мнению, международное право.
В то же время, как отмечают организаторы опроса, 52% респондентов выступают за проведение американо-российской встречи на высшем уровне и считают, что Трампу следует пригласить российского президента Владимира Путина в Белый дом с целью улучшения отношений между двумя странами. 42% участников опроса выступают против этого.
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