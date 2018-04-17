Опрос: большинство американцев выступает за ужесточение санкций в отношении России

Согласно исследованию, «70% говорят, что Трамп недостаточно критиковал Россию достаточно, а 71% республиканцев считают, что он придерживается верного курса».

При этом, согласно исследованию, почти половина американцев считает, что президент Дональд Трамп не предпринимает должных усилий для критики действий России, нарушающих, по их мнению, международное право.