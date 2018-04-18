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Государство проведет целевые закупки у компаний под санкциями
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Государство проведет целевые закупки у компаний под санкциями 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
В первую очередь это касается обеспечения оборотными средствами, отметил министр, за счет целевых закупок со стороны государства.
"Это касается и автомобилей, и продукции металлургии, и энергетики, с учетом того, что предстоит масштабная модернизация энергетической отрасли", — пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24». Напомним, что 6 апреля власти США ввели новый пакет санкций — в дополнение к уже действующим.
Кроме того, он отметил, что его ведомство уже начало работу с подсанкционными компаниями, чтобы сохранить стабильность их работы.
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