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G7 вознамерилась продолжить санкционное давление на Россию
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G7 вознамерилась продолжить санкционное давление на Россию 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Говорит Москва
Страны G7 намерены сохранить санкции в отношении России, сообщает МИД Канады.
Как сказано в сообщении, глава ведомства Христя Фриланд и ее коллеги по G7 «подтвердили общую приверженность уважению международного права», включая вопрос территориальной целостности стран.
Указывается, что антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине, сохранятся, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по возвращению к формату G8. Более того, глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что «Большая семерка» не влияет на международную политику.
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