G7 вознамерилась продолжить санкционное давление на Россию 

Как сказано в сообщении, глава ведомства Христя Фриланд и ее коллеги по G7 «подтвердили общую приверженность уважению международного права», включая вопрос территориальной целостности стран.
Указывается, что антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине, сохранятся, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по возвращению к формату G8. Более того, глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что «Большая семерка» не влияет на международную политику.